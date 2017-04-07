ЮНІСЕФ підтвердив загибель десятків дітей під час хіматаки в Сирії

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) підтвердив, що не менш як 27 дітей загинули в результаті хімічної атаки в місті Хан-Шейхун сирійської провінції Ідліб. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на Анадолу.

Читайте такожТрамп допускає військову відповідь США на хімічну атаку в Сирії - ЗМІ

"Підтверджено загибель не менш як 27 дітей в результаті атаки в Ідлібі на північному заході Сирії", - йдеться в заяві фонду.

За даними ЮНІСЕФ, ще 546 чоловік, в тому числі безліч дітей, постраждали. У Фонді не виключили зростання кількості жертв.

Нагадаємо, у вівторок десятки людей загинули в результаті бомбардування сирійського міста Хан-Шейхун в провінції Ідліб. У багатьох постраждалих були ознаки важкого отруєння - люди вмирали від задухи, багато лежали на землі без руху.