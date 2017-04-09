Іран і Росія заявили, що США перейшли "червону лінію"

Об'єднаний координаційний центр Ірану, РФ і сили, що підтримують Башара Асада пообіцяли відповісти на «нові акти агресії» проти Сирії, «від кого б вони не були».

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Про це йдеться в заяві, опублікованій координаційним центром, передає Reuters.

"Те, що Америка зробила в результаті агресії щодо Сирії, це перетин "червоної лінії". Відтепер ми будемо реагувати з застосуванням сили на будь-які прояви агресії чи будь-яке порушення "червоних ліній" незалежно від того, хто б це не був, і Америка знає про нашу здатність добре реагувати", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці.

Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені о 4.40 за сирійським часом з есмінців в східній частині Середземного моря. Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв в «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використання хімічної зброї. За його словами, база, з якої завдали удар, була точкою старту для хімічної атаки.

Як повідомило Reuters з посиланням на сирійське державне інформаційне агентство SANA, в результаті ракетного удару США загинули дев'ять цивільних осіб, в тому числі четверо дітей. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в результаті хімічної атаки в місті Хан-Шейхун 4 квітня загинули 72 людини.