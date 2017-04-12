Reuters розповів, про що говорили Тіллерсон і Лавров

Міністр закордонних справ Росії Лавров почав переговори з держсекретарем США з незвично "крижаного" зауваження, назвавши американський ракетний удар по Сирії незаконним і звинувативши Вашингтон у непередбачуваній поведінці. Про це повідомляє Reuters.

Читайте такожВійськовий конфлікт між США та Росією неможливий – голова Пентагону

"Я не буду приховувати, що у нас є багато питань, враховуючи вкрай неоднозначні і часом суперечливі ідеї, висловлені у Вашингтоні щодо всього спектру двосторонніх і багатосторонніх відносин. І це, не кажучи про недавні тривожні дії - протиправну атаку проти Сирії", - сказав Лавров.

Висловлювання Тіллерсона були більш вивіреними. Держсекретар заявив, що його мета – "зрозуміти відмінності і чому ці відмінності існують, а також які є перспективи їх подолання".

"Я з нетерпінням чекаю дуже відкритого, відвертого і чесного обміну думками, щоб ми могли краще визначити американо-російські відносини з цього моменту", - сказав він Лаврову.

Як повідомляв УНІАН, у середу вдень в Москві відбулися переговори держсекретаря США Рекса Тіллерсона і міністра закордонних справ РФ Лаврова. Зустріч пройшла в широкому форматі за участю представників делегацій двох країн у Будинку прийомів МЗС Росії.

Пізніше Тіллерсон зустрівся з Володимиром Путіним, хоча попередньо повідомлялося, що такі переговори не заплановані.