"Він провів приголомшливу роботу" - Трамп про поїздку Тіллерсона до Москви

Президент США Дональд Трамп назвав «приголомшливою» роботу держсекретаря США Рекса Тіллерсона на переговорах в Москві, де він зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним і главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Про це американський лідер заявив у ході спільної прес-конференції з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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«Хочу відзначити чудову роботу, виконану нашим держсекретарем Рексом Тіллерсоном у зміцненні альянсу НАТО, а також його поїздку до Москви, щоб просунути інтереси у сфері безпеки США і їх союзників. Він провів приголомшливу роботу», — сказав Трамп.

Раніше Тіллерсон заявив, що Росія і США повинні зробити все для відновлення відносин.