Опубліковано відео удару американської "матері всіх бомб" в Афганістані

15:20, 14 квітня 2017
Світ
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США завдали удару по позиціях ІДІЛ в Афганістані.

Унаслідок удару ліквідовані десятки ІДІЛівців / Скріншот

Телеканал CNN опублікував відео з ударом "матері всіх бомб" силами США по позиціях бойовиків "Ісламської держави" в Афганістані. На записі видно величезний стовп диму.

Раніше представник афганського Міноборони заявив, що внаслідок скидання американськими військовими "матері всіх бомб" на позиції "Ісламської держави" в Афганістані вбито 36 бойовиків. Також повідомлялося, що вибух найбільшої неядерної бомби зруйнував три підземних тунелі ІДІЛ та знищив їхні боєприпаси. При цьому наголошується, що мирне населення не постраждало.

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Як повідомляв УНІАН раніше, бомби GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) США скинули на позиції бойовиків ІД в Афганістані 13 квітня. Пізніше в Білому домі уточнили, що метою цього удару була система тунелів, яку використовували терористи. Бойове застосування бомби такого типу, як зазначав Reuters, стало першим в історії.

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Новина в сюжеті: Удар США по позиціях ІД в Афганістані
Теги: #США#бомба#Афганистан