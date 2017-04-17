Радник Трампа: президент США переконав Сі Цзіньпіна, що КНДР - "тягар для всіх"

Президенту США Дональду Трампу в ході переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном вдалося переконати свого китайського колегу в непривабливості для співпраці Північної Кореї. Про це в ефірі телеканалу Fox News заявила заступник радника американського лідера з національної безпеки Кетлін Макфарленд, передає 112.ua.

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"Президент Трамп зміг донести до голови Китаю, що Північна Корея більше не є активом. Північна Корея - це перешкода, тягар для всіх і загроза не тільки для США, не тільки для Південної Кореї, не тільки для Японії, не тільки для Росії, але в тому числі і для Китаю", - сказала вона, коментуючи минулий 6-7 квітня зустріч двох лідерів в маєтку Трампа у Флориді.

Заступник помічника американського президента зазначила, що США мають намір дати час Китаю на те, щоб спробувати переконати Пхеньян у необхідності згортати ядерну програму. Також вона підкреслила, що для цих цілей Вашингтон і його союзники продовжать використовувати економічний і дипломатичний тиск на КНДР.

Як повідомляв УНІАН, у березні Північна Корея запустила у бік Японського моря чотири балістичні ракети. Ще один пуск відбувся 5 квітня, напередодні візиту в США лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Пхеньян і раніше неодноразово порушував шість резолюцій Ради безпеки ООН, які вимагають покласти край діяльності КНДР в ракетної і ядерної областях. В останні місяці Пхеньян знову активізував ракетні випробування.