США відмовилися від удару по КНДР на користь політики "тиску" - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення проводити відносно КНДР політику «максимального тиску», при взаємодії з іншими країнами. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерела.

Радники Трампа розглянули безліч варіантів, як змусити Північну Корею відмовитися від ядерної програми, в тому числі використовуючи військове втручання і скинення керівництва країни, стверджують джерела агентства. У підсумку Білий дім зупинився на ідеї, схожій із політикою минулої адміністрації.

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Так, за словами джерел, акцент у своїй політиці Білий дім зробить на посиленні тиску на Пхеньян при підтримці з боку Китаю. США сподіваються, що Китай і Росія підтримають в ООН введення більш жорстких санкцій проти КНДР, якщо та проведе чергові випробування ядерної зброї. Підсумком політики США має статися ядерне роззброєння Північної Кореї, зазначили джерела агентства.

США не будуть відповідати військовими заходами на випробування КНДР ядерної зброї, як заявив AP анонімний чиновник з міністерства оборони. Втім, він додав, що плани Вашингтона можуть поміняти, якщо КНДР вирішить завдати удару по Південній Кореї або Японії.

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На тлі святкування в суботу 105-го дня народження Кім Ір Сена в КНДР зросли побоювання, що Північна Корея може провести чергове випробування ядерної зброї. Зокрема, телеканал NBC з посиланням на високопоставлених представників американської розвідки повідомляв, що Вашингтон володіє інформацією про підготовку вже в ці вихідні ядерного випробування Пхеньяна.

При цьому, за даними NBC, в 500 км від північнокорейського ядерного полігону США розмістили два есмінці, здатні вдарити попозиціях КНДР крилатими ракетами «Томагавк».