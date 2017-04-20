Росія завдала потужного авіаудару у сирійській провінції Хама - журналіст (фото, відео)
ВКС РФ знову бомблять Сирію.
ВКС Росії завдали удару по населеному пункту Кафр Зіта у сирійській провінції Хама, контрольованій повстанцями. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомляє німецький журналіст Джуліан Рьопке.
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"Сили кремлівського режиму жорстоко скидають "парашутні бомби" на Карф Зіту в провінції Хама", - йдеться в його повідомленні.
#Footage— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) April 20, 2017
The #Kremlin regime air force brutally drops (parachute) bombs on #KafrZita in #Hama province.https://t.co/fcUGcymi0z#Syriapic.twitter.com/W3Fa082K3b
На відеозаписі, опублікованому на YouTube, можна побачити, що бомбу скинули з парашутом. Наразі про втрати або жертви не повідомляється.
Як повідомляв УНІАН, ВКС Росії завдали ударів по селу Хамбушия в околицях сирійської провінції Ідліб, в результаті чого, за попередніми даними, загинули три й отримали поранення вісім осіб.