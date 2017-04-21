Ісламісти назвали ім'я нападника на поліцейських в центрі Парижа - Reuters

Терористичне угруповання «Ісламська Держава» взяло на себе відповідальність за стрілянину в центрі Парижа в четвер.

Як повідомляє інформаційне агентство ісламістів Amaq, нападника звати Абу Юсиф аль-Бельгікі (Abu Yousif al-Belgiki), передає Reuters.

Джерела в поліції агентства Reuters заявили, що він вже потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Французькі телеканали повідомили, що це був 39-річний француз раніше відомий насильницькими злочинами.

Читайте такожУ центрі Парижа невідомі відкрили автоматний вогонь по поліцейським, одного вбито

Як повідомляв УНІАН, невідомі ввечері 20 квітня відкрили вогонь по поліцейським на Єлисейських полях у центрі Парижа. В результаті як мінімум один поліцейський загинув, ще двоє отримали поранення.

Нападник був убитий поліцією вогнем у відповідь. Очевидці стверджують, що чоловік був озброєний автоматом Калашникова.

Французька прокуратура почала антитерористичне розслідування.