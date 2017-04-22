Американські військові ліквідували в Сирії командира ІД
02:10, 22 квітня 2017Світ
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Убитий лідер ІД, імовірно, з Узбекистану.
Ілюстрація / REUTERS
Американські військові вислідили і вбили на території Сирії одного з лідерів терористичної організації "Ісламська держава", передає Російська служба Бі-бі-сі.
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Операція була проведена на сході країни в районі міста Майадин.
У повідомленні міністерства оборони США вбитого називають Абдурахмоном Узбекі. Там же повідомляється, що він, імовірно, з Узбекистану.
У Пентагоні заявили, що він був найближчим помічником лідера ІД Абу Бакра аль-Багдіді і брав участь у підготовці нападу на нічний клуб у Стамбулі 1 січня, в результаті якого загинули 39 людей. Теракт здійснив виходець з Узбекистану Абдулкадір Машарипов.
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