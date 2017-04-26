Понад 700 тисяч осіб отримали статус біженця в ЄС у 2016 році

У 2016 році понад 710 тисяч осіб отримали статус біженця у державах-членах Європейського Союзу. Як повідомляє агентство dpa, це більше ніж вдвічі перевищує показники попереднього, 2015-го року, повідомляє "DW".

Зокрема, згідно з даними Євростату, торік задоволено понад 400 тисяч клопотань про отримання статусу біженця, поданих громадянами Сирії, що становить близько 57 відсотків від загальної кількості осіб, які отримали притулок в ЄС. При цьому понад 70 відсотків з цих сирійців отримали притулок у Німеччині, а загалом ФРН торік офіційно визнала біженцями понад 445 тисяч осіб - більше, ніж решта держав ЄС разом узяті.

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На другому місці за кількістю позитивних рішень щодо надання статусу біженця перебуває Швеція (70 тисяч), на третьому - Італія (35,5 тисяч). За кількістю наданих статусів біженця по відношенню до кількості населення лідером є Швеція - 7040 позитивних рішень на один мільйон мешканців країни. Останньою за цим показником серед усіх держав ЄС є Польща - 10 рішень на мільйон мешканців.