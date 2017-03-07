Європейський суд: члени ЄС не зобов'язані видавати гуманітарні візи біженцям

Найвищий судовий орган Євросоюзу у вівторок, 7 березня, вирішив, що таке зобов'язання держав-членів не випливає з жодного закону ЄС, і це питання лежить виключно у компетенції національних урядів країн ЄС, як повідомляє DW.

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Винесенню вердикту Європейським судом передувало рішення Бельгії, яка у грудні 2016 року відмовила у видачі гуманітарних віз сирійській сім'ї з Алеппо з трьома малолітніми дітьми, що подала відповідне прохання у бельгійському посольстві в Бейруті, мотивувавши це тим, що на батьківщині їм загрожують катування та смерть. Таким чином сім'я прагнула отримати легальний шлях потрапити до Бельгії, проте держсекретар Бельгії з питань біженців та міграції відмовив сирійцям у такому праві.

Бельгійська Рада з розгляду спірних питань, пов'язаних з іноземними громадянами (CALL) звернулась до Європейського суду з проханням роз'яснити, чи зобов'язує законодавство ЄС держав-членів видавати гуманітарні візи.