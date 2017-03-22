Біля будівлі британського парламенту сталася стрілянина, є постраждалі (фото, відео)

16:59, 22 березня 2017
Світ
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Кілька людей постраждали в результаті стрілянини біля британського парламенту.

Кілька людей постраждали в результаті стрілянини в будівлі парламенту Великобританії в Лондоні, повідомляє Reuters.

За словами представника парламенту, зараз вхід до будівлі перекритий. За його даними, постраждали дві людини.

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За інформацією Reuters, внаслідок стрілянини є "дюжина поранених" на Вестмінстерському мосту біля будівлі парламенту.

Associated Press відзначає, що засідання Палати громад було призупинено через повідомлення про стрілянину. Sky News опублікував відео того, що відбувалося в будівлі.

Як зазначає Sky News, посилаючись на свідків інциденту, поліцейських на мосту атакувала людина з ножем.

Представники Скотланд-Ярду підтвердили, що на Вестмінстерському мосту в Лондоні стався інцидент зі стріляниною.

Обережно! Фоторепортаж містить сцени смерті. Не рекомендується до перегляду особам, молодше 18 років.

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Теги: #стрілянина#Лондон