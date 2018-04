Біля будівлі британського парламенту сталася стрілянина, є постраждалі (фото, відео)

Кілька людей постраждали в результаті стрілянини в будівлі парламенту Великобританії в Лондоні, повідомляє Reuters.

За словами представника парламенту, зараз вхід до будівлі перекритий. За його даними, постраждали дві людини.

Читайте такожДві людини загинули під час стрілянини в кафе у Швейцарії

За інформацією Reuters, внаслідок стрілянини є "дюжина поранених" на Вестмінстерському мосту біля будівлі парламенту.

Associated Press відзначає, що засідання Палати громад було призупинено через повідомлення про стрілянину. Sky News опублікував відео того, що відбувалося в будівлі.

This is the moment Parliament was suspended as "sounds similar to gunfire" were heard outside pic.twitter.com/to6PPxkNqL — Sky News (@SkyNews) March 22, 2017

Як зазначає Sky News, посилаючись на свідків інциденту, поліцейських на мосту атакувала людина з ножем.

"Someone rushed through, attacked a policeman... he appeared to be carrying a knife. We heard lots of gunfire" witness tells Sky News pic.twitter.com/3tMbYIoByH — Sky News (@SkyNews) March 22, 2017

Представники Скотланд-Ярду підтвердили, що на Вестмінстерському мосту в Лондоні стався інцидент зі стріляниною.

WATCH: "We heard a very very loud bang." Eyewitness to unfolding firearms incident near London's Parliament: https://t.co/byE6eoqNfqpic.twitter.com/xLMXTZzc3n — Good Morning America (@GMA) March 22, 2017

Parliament is in lockdown after shots were fired in London https://t.co/sasfLMQb5y@RobDotHutton is at the scene: pic.twitter.com/QWRCGXBMI1 — Bloomberg (@business) March 22, 2017

Обережно! Фоторепортаж містить сцени смерті. Не рекомендується до перегляду особам, молодше 18 років.