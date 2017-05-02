У Колумбії під час аварії військового літака загинули вісім осіб

У результаті аварії військового літака в Колумбії загинули вісім осіб. Про це повідомляє El Tiempo.

Літак Cessna зазнав авіакатастрофи в департаменті Кундінамарка. За попередньою інформацією, він врізався в телекомунікаційну антену. За фактом аварії проводиться розслідування.

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Свої співчуття сім'ям загиблих висловив президент Колумбії Хуан Мануель Сантос.

«Наша солідарність із сім'ями загиблих в авіакатастрофі літака в Кундінамарка. 8 людей загинули», — написав Сантос у своєму твіттері.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня на Кубі розбився пасажирський літак Ан-26.