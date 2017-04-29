На Кубі розбився пасажирський літак Ан-26

На Кубі зник з екранів радарів пасажирський літак Ан-26 місцевої авіакомпанії Aerogaviota. Про це повідомив телеканал NTN24. Він виконував рейс з аеропорту Баракоа на сході країни. На борту літака могли перебувати до 39 осіб.

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Пасажирський літак Ан-26, який зник з екранів радарів на Кубі, розбився, повідомляють РИА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ.

Водночас джерела видання Publico повідомляють, що вцілілих немає.

В авіакомпанії Aerogaviota підтвердили, що літак розбився, є жертви, проте точної кількості загиблих поки що назвати не можуть, пише Ciber Cuba.

Військово-транспортний літак Ан-26 вироблявся на Київському авіазаводі з 1969 по 1986 роки, всього було випущено близько 1,4 тисячі. Частина з них пізніше була переобладнана на пасажирський варіант Ан-26-100 з місткістю до 43 пасажирів.