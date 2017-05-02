Швейцарська розвідка попередила про ризик терактів у Європі

Ризик екстремістських атак у Швейцарії залишається підвищеним. У Європі слід очікувати подальших терористичних нападів із боку "Ісламської держави" та її симпатиків. Такого висновку дійшла Розвідувальна служба Конфедерації (Nachrichtendienst des Bundes) у своїй щорічній експертизі з питань безпеки, оприлюдненій у вівторок, 2 травня, як повідомляє DW.

"Рівень терористичної загрози в Швейцарії залишається підвищеним", - цитує звіт швейцарської розвідки інформагенція Reuters.

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Найбільша небезпека виходить від окремих осіб та малих груп, які радикалізуються під впливом "Ісламської держави" та можуть як організовувати атаки в Швейцарії, так і використовувати цю країну як базу для організації нападів у інших місцях, ідеться в документі. Швейцарська спецслужба ідентифікувала понад 500 пов'язаних зі Швейцарією інтернет-користувачів, які поширюють ідеї "джихаду" в соцмережах.

Очевидна загроза виходить і від радикалів, які повертаються з охоплених війною країн, таких як Сирія та Ірак, вказують у розвідці. Щоправда, останнім часом кількість осіб, які виїжджають зі Швейцарії до цих країн, зменшилася.