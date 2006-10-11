Литва висилає російського шпигуна

За даними джерел агентства BNS, російським дипломатом, якого попросили залишити межі Литви, є перший секретар посольства Росії у Вільнюсі Олег РЯБЧИКОВ, повідомляє Газета.Ру.

Литва зажадала, щоб один з високопоставлених російських дипломатів, що працюють у Вільнюсі, залишив країну у зв`язку з підозрами в шпигунській діяльності і прагненні вчинити вплив на Литву в питанні підтримки Грузії. За неофіційними даними, О.РЯБЧИКОВ нібито намагався підтримувати тісні зв`язки з деякими депутатами сейму Литви.

У свою чергу президент Литви Валдас АДАМКУС розраховує на те, що висилка з Вільнюса російського дипломата не позначиться на литовсько-російських відносинах. "Шпигун упійманий - є правила, згідно з якими він видворяється з країни", - заявив учора В.АДАМКУС журналістам. Водночас глава держави закликав "не дивуватися, якщо Росія, не маючи ніяких підстав, тим же відплатить Литві - вишле її дипломата з Москви".