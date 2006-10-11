У Москві застрелили ще одного банкіра

У ніч на середу в Москві був убитий директор одного з філіалів Внешторгбанка, повідомляє РІА Новости.

Злочин був скоєний близько 23:30 в будинку номер 10 по Коломенскій набережній. Тіло банкіра було виявлене біля ліфта на 15-му поверсі. Він помер від кульового поранення в голову. На місці злочину знайдена стріляна гільза, зброю не виявлено.

За даними правоохоронних органів столиці, убитим є 58-річний москвич Олександр Плохін, який займав пост директора Чертановського філіалу Внешторгбанка. Раніше Плохін був депутатом Моссовета.

За фактом вбивства московською прокуратурою порушено кримінальну справу. Імовірно, злочин має замовний характер.

На місці злочину працює оперативно-слідча група прокуратури на чолі із зампрокурором столиці. Там же перебувають представники ГУВС Москви.

За останній місяць це вже другий замах на банкірів у російській столиці. 13 вересня біля манежу "Спартак" двоє невідомих застрелили заступника голови Центробанку РФ Андрія Козлова.

Лента.ру