Греція відмовилась видавати Туреччині трьох підозрюваних у спробі перевороту – ЗМІ

Суд у Греції відхилив другий запит Туреччини стосовно екстрадиції турецьких військових, які втекли до Греції в липні 2016 року після невдалої спроби воєнного перевороту.

Про це повідомляє Reuters.

Чергова ухвала суду стосувалася ще трьох солдатів, які в групі восьми військових втекли до Греції. Минулого тижня грецький суд відмовив у видачі перших трьох військових. Стосовно ще двох солдатів суд продовжує розглядає запит Туреччини.

У Туреччині стверджують, що ці військові мали відношення до зусиль з метою усунення від влади президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана. Турецька влада видала другий запит на екстрадицію у січні після того, як у Греції суд найвищої інстанції відхилив перший запит.

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Виступаючи у суді, прокурор стверджував, що існує імовірність, що у Туреччині стосовно солдатів судовий процес не буде справедливим. "Вони можуть піддаватися тортурам та нелюдському поводженню", - сказав прокурор.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня 2016 року група військових спробувала встановити контроль над двома найбільшими містами Туреччини - Анкарою і Стамбулом. Однак на ранок наступного дня влада оголосила, що заколот придушено. У країні почалися масштабні репресії.