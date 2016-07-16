Ердоган виступив із заявою в Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що спробу перевороту організувала невелика група військових і вони заплатять за це високу ціну, передає Reuters.

"Всі, хто причетний до спроби перевороту, понесе найсуворіше покарання, незалежно від того, які структури вони представляють", – заявив Ердоган.

За його словами, переворот став спробою повстати проти єдності і згуртованості нації. Він також пообіцяв закінчити очищення армії від зрадників.

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Президент повторив звинувачення проти прихильників духовного наставника Фетхуллаха Гюлена, який проживає в довгий час в Сэйлорсбурге, штат Пенсільванія, США.

Ердоган заявив, що виконавці перевороту отримували накази з Пенсільванії.

Як повідомляв УНІАН раніше, в організації заперечують свою причетність до спроби державного перевороту.

Нагадаємо, офіційний представник турецької національної розвідки заявив, що спроба перевороту була "відбита".

Пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.

При цьому ЗМІ повідомили, що Главу Генерального штабу Туреччини Хулусі Акара захопили в заручники і утримують в будівлі відомства в Анкарі.

У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган був змушений звернутися до громадян через відеозв'язок з мобільного телефону.

Пізніше у Туреччині ввели військовий стан і комендантську годину.