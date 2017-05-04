Білий дім прокоментував слова голови ФБР про загрозу з боку РФ
06:04, 04 травня 2017Світ
1111 0
Комі заявив, що Росія як і раніше втручається в американську політику.
Шон Спайсер / REUTERS
Представник Білого дому Шон Спайсер на брифінгу прокоментував слова директора ФБР Джеймса Комі про те, що Росія є "найбільшою загрозою в світі". "Це думка ФБР", - відповів Спайсер.
Читайте такожКлінтон звинуватила в поразці на виборах російських хакерів
У відповідь на питання про те, чи поділяє президент США Дональд Трамп цю думка, Спайсер сказав: "Президент дав зрозуміти, що вважає Північну Корею з потенційним ядерною зброєю... загрозою для життя американців і наших союзників".
Як повідомляв УНІАН, директор ФБР Джеймс Комі заявив, що Росія як і раніше втручається в американську політику. На його думку, Росія - це "найбільша загроза з усіх на Землі, виходячи з її намірів і можливостей".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter