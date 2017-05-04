У РФ хочуть створити аналог американської "грін карти" - ЗМІ

У Росії планують створити аналог американської «грін карти» у 2019 році. У російському міністерстві зв'язку і масових комунікацій РФ розробили відповідний проект. Про це пишуть "Известия".

Відповідний проект програми "Цифрова економіка" вводить поняття "карта росіянина".

"Програма "Цифрова економіка" складається з великої кількості розділів. В розділі "залучення іноземних фахівців і російських фахівців, які виїхали за кордон" сказано, що до 2019 року має бути введена в обіг карта російського співвітчизника, що надає іноземним фахівцям високої кваліфікації російського походження, які вільно володіють російською мовою, право в'їзду та роботи на території РФ. Для цього має бути опрацьована система оцінки кваліфікації працюючих у Росії власників карти роботодавцями, а також розроблено комплекс заходів підтримки перебування в Росії фахівців, що отримують високі оцінки", - пише видання.

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Видання пише, що власник цієї карти отримав би право на низку привілеїв — на роботу в Росії, безкоштовне навчання, медичну допомогу, а отримати "карту росіянина" могли б колишні громадяни СРСР або їх родичі. Однак, даний законопроект не був внесений до Держдуми РФ.