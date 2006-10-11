У Анни Політковської було громадянство США

Вбивство оглядача "Нової газети" Анни Політковської не випадково викликало гостру реакцію держдепартаменту США, що зажадало від російських властей знайти і покарати вбивць журналіста. Політковська, убита минулого тижня в під`їзді будинку в Москві, мала подвійне російсько-американське громадянство. Цю інформацію підтвердили в середу в прес-службі посольства США в Москві.

Анна народилася в 1958 році в Нью-Йорку, в сім`ї радянських дипломатів. Відповідно до законів США людина, що з`явилася на світ в цій країні, після досягнення повноліття має право одержати американський паспорт. На початку 90-х, після розпаду СРСР, Політковська оформила собі через посольство США в Москві американське громадянство. При цьому вона також залишалася громадянкою Росії, пише в середу "Комсомольська правда".

Відома журналістка, яка неодноразово виступала на захист прав людини, зокрема в Чечні, була убита в ліфті власного будинку на Лісовій вулиці минулої суботи.

Слідство у справі про вбивство Анни Політковської відпрацьовує три основні версії: помста міліціонерів, які після її публікацій опинилися у в`язниці або в розшуку, змова противників Володимира Путіна і прем`єра Чечні Кадирова, а також помста колишніх бойовиків, що перейшли на сторону федеральних сил. Крім того, Політковську могли убити російські націоналісти, оскільки її ім`я фігурувало в "розстрільних" списках, складених лідерами навколофашистськіх рухів.

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