G8 взялася відновлювати довіру до світової фінансової системи

Міністри фінансів країн "великої вісімки" прийняли підсумковий документ, у якому містяться пропозиції щодо відновлення довіри до глобальної фінансової системи і відновлення нормального функціонування ринків.

Як повідомляє РІА «Новости», документ був поширений за підсумками засідання "фінансової вісімки". "Стабілізація фінансових ринків та економіки є пріоритетом. Для відновлення довіри необхідно продовжувати постачати ліквідність", - наголошується в завершальному документі наради міністрів фінансів і глав Центробанків країн, які входять в "велику вісімку, що проходить у Римі" (G8).

При цьому країни-учасниці говорять про необхідність негайних заходів щодо реформи фінансової системи. Світова криза "висвітлила фундаментальну слабкість міжнародної фінансової системи і те, що необхідні термінові реформи, йдеться в комюніке.

Зокрема, країни G8 пропонують реформувати міжнародні інститути, насамперед, Міжнародний валютний фонд.

"Ми вважаємо, що реформований МВФ, наділений додатковими коштами, може стати ключовою ланкою для гнучкого та ефективного протистояння поточній кризі", - сказано в доповіді. "Велика вісімка" закликає до боротьби з протекціонізмом і початком проведення скоординованих і підтримуваних різними державами заходів з подолання світової фінансової та економічної кризи.