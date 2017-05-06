В Індії близько 200 школярок госпіталізовані через витік газу (фото)

В Індії близько 200 школярок госпіталізовані через витік газу.

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За даними поліції, школярки почали скаржитися на різь в очах і в горлі. В результаті вся школа була евакуйована.

Фахівці зараз намагаються встановити, який саме газ був на складі. За попередніми даними, міг статися витік хлорметіл піридину, який використовується при виготовленні пестицидів та інсектицидів.

Госпіталізовані школярки перебувають у задовільному стані, їхньому здоров'ю ніщо не загрожує.

Відзначається, що витік газу є досить частою причиною отруєнь в Індії. Це пов'язано, в першу чергу, з поганими умовами зберігання хімікатів і низькими стандартами безпеки.