Нігерія оголосила про перемогу над терористами "Боко Харам"

Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі заявив 24 грудня, що угруповання "Боко Харам" було вигнане з його останнього оплоту в країні, повідомляє Радио Свобода.

За словами голови держави, нігерійські війська увійшли в табір у лісі Самбіса і "розтрощили" рештки бойовиків, які були там.

"Терористи втекли і більше не мають місця, щоб сховатися", – зазначив президент Нігерії.

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За останні сім років унаслідок дій бойовиків "Боко Харам" загинули понад 20 тисяч людей, понад 2,3 мільйона жителів Нігерії втекли зі своїх будинків.

Нігерійські війська звільнили тисячі заручників у цьому році, але так і не виявили місцезнаходження 197 дівчаток, які були викрадені в квітні 2014 року в місті Чибоку. Вони, як і раніше, вважаються зниклими.

21 школярку вдалося визволити з полону 13 жовтня 2016 року завдяки переговорам Міжнародного комітету Червоного Хреста та уряду Швейцарії з угрупованням "Боко Харам".