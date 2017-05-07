Ле Пен визнала свою поразку на виборах президента Франції

Представник ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен, яка брала участь у виборах президента Франції, визнала свою поразку.

Про це вона заявила у свої промові після закриття виборчих дільниць, повідомляє телеканал France24.

"Національний фронт повинен оновити себе. Я пропоную трансформувати наш рух... Я закликаю усіх патріотів приєднатися до нас", - заявила Ле Пен.

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Як повідомляв УНІАН, незалежний проєвропейський кандидат, лідер руху "Вперед" Еммануель Макрон виграв вибори президента Франції у свого конкурента від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен. Згідно з даними екзит-полу Ipsos, Макрон набрав 65,1% підтримки громадян.