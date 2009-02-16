У Польщі сповільнюється ріст цін

Інфляція у Польщі в січні поточного року зменшилась до 3,1% з 3,3% в грудні та 3,7% в листопаді минулого року,

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Державний комітет статистики Польщі (GUS).

За даними комітету, за останній місяць, порівняно з груднем, найбільше подешевшали одяг та взуття - на 4,3%, а також пальне та автомобілі - на 2,7%. У порівнянні з січнем минулого року, одяг та взуття подешевшали на 7%, а паливо та автомобілі - на 8,5%.

Крім того, у січні, незважаючи на послаблення злотого (що вплинуло на подорожчання імпортних товарів), подешевшали аудіо-, відео- та комп’ютерна техніка. Експерти пояснюють це наслідками економічної кризи, через яку знизився попит на ці товари.

Водночас у січні подорожчало утримання житла – на 1,9%, порівняно з груднем, та на 11% до січня минулого року.

Майже на 1% подорожчали продукти харчування, зокрема, м’ясо, шинка, риба, рис, овочі, але подешевшали сири та молочні продукти.

Експерти прогнозують зниження інфляції у Польщі до 2,5% в травні та до 1,5% у літні місяці, що забезпечить річну інфляцію в країні не вище 2%.

Як повідомляв УНІАН, аналітики прогнозують, що через економічну кризу у цьому році в Польщі ВВП знизиться до 0-2%.