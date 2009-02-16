Саркозі загрожує бойкотувати саміт НАТО, якщо його не так посадять

Президент Франції Ніколя Саркозі загрожує бойкотувати ювілейний квітневий саміт НАТО, якщо йому не нададуть права вибору місця за круглим столом, за яким засідатимуть голови держав і урядів 26 країн-членів Північноатлантичного альянсу, повідомила радіостанція "Контакт".

За її інформацією, французький лідер відмовився підкоритися правилу розсадження учасників засідання в алфавітному порядку, вважаючи для себе необхідним сидіти поряд з генеральним секретарем НАТО Яапом де Хооп Схеффером. Згідно з інформацією радіостанції, в НАТО пішли назустріч президентові Франції, чия країна спільно з Німеччиною прийматиме зустріч альянсу у верхах. Зокрема, досягнуто домовленості, що Саркозі на відкритті саміту сидітиме праворуч від генсека НАТО, а федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель - зліва. Проте після того, як камери будуть видалені із залу, натовські лідери сядуть у встановленому алфавітному порядку.

Очікується, що на ювілейному саміті НАТО з нагоди 60-річчя цієї військово-політичної організації, який відбудеться 3-4 квітня у Страсбурзі і Кілі, буде оголошено про повернення Франції у військову структуру альянсу. Як вже повідомлялося, однією з умов цього кроку французькі власті висунули призначення представника Франції на одну з двох найважливіших військових посад альянсу - посаду командувача стратегічним командуванням НАТО з трансформації в Норфолку (штат Вірджинія, США).

РІА “Новости”