Іракські військові заявили про завершальну стадію звільнення Мосула від ІДІЛ

В Іраку урядові сили заявили, що після відкриття нового фронту на північному заході Мосула, увійшли у завершальну стадію визволення міста і перебирають контроль у кількох районах.

Іракська федеральна поліція повідомила, що повністю захопила район Харамат, де за останні 5 днів загинули 250 бойовиків “Ісламської держави”, передає Euronews.

Водночас ООН повідомила, що понад 30 тисяч мешканців повернулися в західні райони Мосула, однак майже 400 тисяч залишаються за межами міста, яке вони покинули з початку бойових дій.

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Операція зі звільнення Мосула від ІДІЛ розпочалася у жовтні, у січні оголосили про повернення повного контролю над Східним Мосулом, у лютому почався новий наступ за західні квартали, а в березні армія Іраку перекрила трасу між Мосулом і Таль-Афаром – останній шлях для відступу бойовиків.