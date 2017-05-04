Іракська армія відкрила новий фронт наступу на Мосул

Іракська армія в четвер, 4 травня, поновила наступ на західну частину міста Мосула, яку частково контролюють бойовики "Ісламської держави" (ІД). Новий фронт відкрили на північному заході міста, передає інформагенція Reuters із посиланням на одного з військових командирів, як пише DW.

За його словами, наступ із цього напрямку допоможе елітному спецпідрозділ CTS та підрозділам міністерства внутрішніх справ, який поступово просуваються з півдня.

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Ісламісти тепер фактично затиснуті в старому місті. Міжнародна антитерористична коаліція під проводом США надає наземну та повітряну підтримку наступальній операції. У західній частині Мосула в облозі все ще перебувають сотні тисячі жителів.

Наступ на Мосул розпочався восени минулого року, наприкінці січня цього року було звільнено частину міста, розташовану на східному березі тічки Тигр, яка розділяє Мосул. У лютому - почався наступ на західну частину міста.