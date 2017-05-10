Новий президент Південної Кореї заявив про готовність відвідати КНДР заради миру
11:55, 10 травня 2017Світ
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Він також пообіцяв стати істинно народним главою держави, який прислухається до думки всіх громадян.
Мун Чже Ін / REUTERS
Новий президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що готовий відвідати КНДР, щоб нормалізувати двосторонні відносини.
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Про це він сказав під час церемонії вступу на посаду, передає "Эхо Москви".
«Я готовий негайно вилетіти до Вашингтона, якщо це буде необхідно. Я відправлюся в Пекін і Токіо. Якщо будуть створені необхідні умови, я вирушу в Пхеньян», - підкреслив президент.
Він також пообіцяв стати істинно народним главою держави, який прислухається до думки всіх громадян.
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