Новий президент Південної Кореї заявив про готовність відвідати КНДР заради миру

Новий президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що готовий відвідати КНДР, щоб нормалізувати двосторонні відносини.

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Про це він сказав під час церемонії вступу на посаду, передає "Эхо Москви".

«Я готовий негайно вилетіти до Вашингтона, якщо це буде необхідно. Я відправлюся в Пекін і Токіо. Якщо будуть створені необхідні умови, я вирушу в Пхеньян», - підкреслив президент.

Він також пообіцяв стати істинно народним главою держави, який прислухається до думки всіх громадян.