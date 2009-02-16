Хто стане новим генсеком НАТО?

Прем`єр-міністр Данії Андерс Фог РАСМУССЕН є найбільш імовірним претендентом на посаду генерального секретаря НАТО, яку із січня 2004 року обіймає голландець Яап де Хооп СХЕФФЕР і термін повноважень якого закінчується 31 липня цього року.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на дипломатичне джерело, близьке до штаб-квартири Північноатлантичного альянсу.

"Датський прем`єр є найбільш імовірним претендентом", - сказав співрозмовник агентства, за словами якого, ім`я наступника Я. СХЕФФЕРА, як очікується, буде оголошене до ювілейного квітневого саміту альянсу. Расмуссен вільно володіє французькою: другою офіційною мовою НАТО - на такій умові наполягає Франція.

Минулого тижня болгарська влада офіційно висунула на посаду генсека НАТО кандидатуру колишнього міністра закордонних справ Соломона ПАССІ. Раніше ще одним наступником Я.СХЕФФЕРА вважався глава МЗС Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ, проте наприкінці січня він заявив, що не боротиметься за крісло керівника альянсу.

У самій штаб-квартирі НАТО відмовляються давати будь-які коментарі з цього приводу.