Путін дозволив ФСБ забирати у росіян земельні ділянки на "державні потреби"

Президент Росії Володимир Путін наділив Федеральну службу безпеки (ФСБ) правом вилучати земельні ділянки для державних потреб. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«Приймає у межах своїх повноважень рішення про вилучення земельних ділянок та розташованих на них об'єктів нерухомого майна для державних потреб Російської Федерації», - йдеться в документі.

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З указу випливає, що його реалізація не потребуватиме збільшення штатної чисельності військовослужбовців і цивільного персоналу органів ФСБ або виділення додаткових коштів з федерального бюджету.

Раніше з аналогічним проханням виступила Федеральна служба охорони (ФСО) Росії. В кінці березня 2017 року Путін підписав указ про наділення цього відомства правом вилучати землі для «держпотреб».

Нагадаємо, УНІАН також повідомляв, що у жителів окупованого Криму вилучать 171 земельну ділянку під будівництво траси "Таврида".