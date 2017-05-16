Путін дозволив ФСБ забирати у росіян земельні ділянки на "державні потреби"
Раніше Путін наділив правом вилучати землі для «держпотреб» Федеральну службу охорони.
Президент Росії Володимир Путін наділив Федеральну службу безпеки (ФСБ) правом вилучати земельні ділянки для державних потреб. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.
«Приймає у межах своїх повноважень рішення про вилучення земельних ділянок та розташованих на них об'єктів нерухомого майна для державних потреб Російської Федерації», - йдеться в документі.
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З указу випливає, що його реалізація не потребуватиме збільшення штатної чисельності військовослужбовців і цивільного персоналу органів ФСБ або виділення додаткових коштів з федерального бюджету.
Раніше з аналогічним проханням виступила Федеральна служба охорони (ФСО) Росії. В кінці березня 2017 року Путін підписав указ про наділення цього відомства правом вилучати землі для «держпотреб».
Нагадаємо, УНІАН також повідомляв, що у жителів окупованого Криму вилучать 171 земельну ділянку під будівництво траси "Таврида".