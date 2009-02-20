НАТО: Україні не варто непокоїтися за Барака Обаму
...краще "самій визначити шляхи"
Нова адміністрація Президента США Барака ОБАМИ не відійде від визначеного НАТО курсу щодо євроатлантичних перспектив України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції у Кракові після засідання міністрів оборони країн НАТО керівник військового відомства США Роберт ГЕЙТС.
Він, зокрема, відповів на запитання українських журналістів про можливі зміни у ставленні США до перспектив вступу України в НАТО у зв’язку зі зміною адміністрації США.
Р.ГЕЙТС вкотре наголосив, що Альянс висловив своє ставлення до євроатлантичних перспектив України на саміті у квітні 2008 року і на засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО у грудні 2008 року.
Водночас, Р.ГЕЙТС наголосив, що сьогодні українська влада, враховуючи таку позицію Альянсу, повинна сама визначити шляхи свого подальшого просування в НАТО.
«Я вважаю, що не варто непокоїтися про те, що нова адміністрація США відійде від визначених рішень НАТО щодо євроатлантичних перспектив України», - сказав Р.ГЕЙТС.