Трамп прибув з першим офіційним візитом до Саудівської Аравії (фото)

Президент США Дональд Трамп прибув у суботу з першим офіційним візитом до Саудівської Аравії.

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Як передає ТАСС, кадри прибуття американського лідера до Ер-Ріяда транслював телеканал Al Arabiya.

Планується, що під час першого візиту в королівство глава Білого дому обговорить з керівництвом країни зміцнення співробітництва та розвиток відносин.

У рамках візиту у Трампа запланована зустріч з королем Саудівської Аравії Сальманом бен Абдель Азізом Аль Саудом. Саудівсько-американський саміт пройде під гаслом "Разом ми досягнемо мети", сторони обговорять співробітництво в ряді галузей, зокрема в економічній і військово-технічній.

У Ер-Ріяді також відбудеться зустріч на найвищому рівні лідерів країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ) з Трампом, до якої пізніше приєднаються глави більш як 40 арабських і мусульманських країн.

Крім того, планується, що президент США спільно з саудівським монархом будуть присутні на відкритті в Ер-Ріяді нового Глобального центру з протидії екстремістській ідеології.

Ер-Ріяд є відправним пунктом першого закордонного турне Трампа, в ході якого він відвідає Ізраїль і Ватикан, а потім візьме участь у саміті НАТО в Брюсселі та зустрічі лідерів Групи семи на Сицилії.