"Наче гора з плечей звалилася": Трамп ділився з Лавровим радістю від звільнення голови ФБР Комі - ЗМІ

Дональд Трамп сказав російським офіційним особам про те, що, звільнивши "схибленого" директора ФБР Джеймса Комі, він відчув, як гора впала з плечей", повідомляє американська преса.

"Я тільки що звільнив главу ФБР. Він сбожеволів, просто з'їхав з глузду, - сказав Трамп, згідно з документом, який зачитав New York Times джерело в Білому домі. - На мене здорово тиснули через Росію, тепер полегшало".

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Газета повідомляє, що цей зачитаний документ заснований на стенографічних записах відбувся в Овальному кабінеті розмови, достовірність якого підтвердив ще один неназваний чиновник, пише Русская служба BBC.

"Я сам не під слідством", - цитує репліку американського президента російським гостям офіційний документ.

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, як зазначає New York Times, також не висловив заперечень з приводу достовірності викладеного.

10 травня, на наступний день після звільнення Комі, Трамп зустрічав в Овальному кабінеті міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова і посла Росії в США Сергія Кисляка.

Ця зустріч вже викликала неоднозначну реакцію цього тижня, коли стало відомо, що Дональд Трамп поділився, як повідомлялося "особливо секретною інформацією, отриманою від ізраїльської розвідки".

Путін в середу заявив, що Лавров і Кисляк не дізналися ніяких секретів від американського президента, і висловив готовність "надати запис бесіди Лаврова з Трампом у сенат і конгрес США. Звичайно, в тому випадку, якщо американська адміністрація цього захоче".

Члени Конгресу зустріли пропозицію Путіна зі зневагою. Про подальший розвиток цієї ініціативи поки нічого не відомо.

Сам Трамп визнав, що звільнив Комі через те, що відмовлявся припинити розслідування ФБР, що стосується можливої змови між членами його передвиборчого штабу і агентами російської держави.