Путін може піти на президентські вибори як самовисуванець - ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін може піти на президентські вибори в 2018 році в якості самовисуванця, пише Газета.Ru.

Як стало відомо виданню, такий варіант сценарію президентської кампанії обговорюється у внутрішньополітичному блоці адміністрації президента РФ.

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Цю інформацію підтвердили чотири джерела, близькі до Кремля. За їх словами, остаточне рішення буде приймати сам президент Росії вже після вересневих регіональних виборів.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на питання «Газеты.Ru» про висунення також дав зрозуміти, що рішення буде пізніше. «Поки що до цього не дійшли», — сказав офіційний представник Кремля.

Раніше повідомлялося, що на прес-конференції в Пекіні Путін не став відповідати на питання про участь в президентських виборах 2018 року.