Обама звернеться до Конгресу

Звернення до Конгресу повинне стати однією з головних подій для Вашингтона. У Білому домі відзначили, що не варто сприймати майбутню промову президента як послання «Про стан країни», з яким Обама повинен за Конституцією виступати раз на рік. Це ще попереду – до нації новий президент планує звернутися в січні наступного року. Проте сильно відрізнятися від послання промова Обами не буде. Точний зміст виступу поки невідомий – але абсолютно очевидно, що президент США присвятить значну частину свого звернення боротьбі з економічною кризою. Це і план дій, недавно прийнятий Конгресом, і інші ідеї Обами, з якими він виступав ще під час виборчої кампанії. Зрозуміло, знайдеться місце і зовнішній політиці. Основні акценти президент вже розставив – виведення військ з Іраку і одночасно інтенсифікація зусиль в Афганістані.

Як записано в Конституції США, президент зобов`язаний «час від часу» надавати Конгресу звіт про стан подій в країні.

Президент США Барак Обама, як очікується, оголосить на цьому тижні про плани зниження рівня бюджетного дефіциту - в два рази до 2013 року, - повідомляє агентство "Блумберг". Для зниження витрат Обама хотів би протягом найближчих років скоротити фінансування війни в Іраку і підвищити податки для заможних громадян. За оцінками команди Обами, він успадкував від попередньої адміністрації поточний бюджетний дефіцит у розмірі 1,3 трильйонів доларів (це більше 9% ВВП).

Эхо Москвы