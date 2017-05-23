В Індії автобус із паломниками впав у річку

Щонайменше 22 людини загинули після того, як автобус із паломниками впав у річку в індійському штаті Уттаракханд. Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на агентство ANI.

Інцидент стався у вівторок в окрузі Уттаркаші. В автобусі на момент події перебували паломники зі штату Мадхья-Прадеш. Вони поверталися з населеного пункту Ганготрі, де протікає річка Бхагіратхі, що вважається головним джерелом Гангу.

Читайте такожУ Туреччині перекинувся автобус з туристами: загинули 20 людей

Автобус влетів у річку поблизу містечка Наллупані. На даний момент дістали тіла 22 загиблих, вісім осіб госпіталізовано. Причину ДТП поки не встановлено.

Влада Мадхья-Прадеш оголосила про виплату компенсації в розмірі 200 тисяч рупій родичам загиблих (понад 3 тис. доларів).

Через перевантаженість, поганий стан доріг і неакуратне водіння в Індії часто відбуваються серйозні ДТП. За офіційною статистикою, щодня внаслідок аварій на дорогах гинуть 400 осіб, за рік жертвами ДТП стають майже 150 тисяч осіб. При цьому, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічна смертність на індійських дорогах в останні роки перевищує 200 тисяч осіб.