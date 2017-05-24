На Каннському фестивалі антиукраїнський фільм зібрав близько 20 глядачів (відео)

18:08, 24 травня 2017
Світ
1473 0

Ажіотажу не спостерігалося.

На Каннському кінофестивалі показали антиукраїнський фільм "Україна в огні". Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Скандальний фільм американця Олівера Стоуна зображує Революцію гідності в традиціях російської пропаганди. Стрічку подивилося близько 20 осіб і ажіотажу не спостерігалося.

Читайте такожФранцузький канал показав антиукраїнський фільм про Майдані, незважаючи на прохання Києва

На показі не було нікого з акторської або продюсерської групи.

Як повідомляв УНІАН, Україна поскаржиться на французький канал через пропагандистський фільм про Євромайдан.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Каннський кінофестиваль#антиукраїнський фільм