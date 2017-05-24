На Каннському фестивалі антиукраїнський фільм зібрав близько 20 глядачів (відео)
18:08, 24 травня 2017Світ
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Ажіотажу не спостерігалося.
На Каннському кінофестивалі показали антиукраїнський фільм "Україна у вогні"
На Каннському кінофестивалі показали антиукраїнський фільм "Україна в огні". Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Скандальний фільм американця Олівера Стоуна зображує Революцію гідності в традиціях російської пропаганди. Стрічку подивилося близько 20 осіб і ажіотажу не спостерігалося.
Читайте такожФранцузький канал показав антиукраїнський фільм про Майдані, незважаючи на прохання Києва
На показі не було нікого з акторської або продюсерської групи.
Як повідомляв УНІАН, Україна поскаржиться на французький канал через пропагандистський фільм про Євромайдан.
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