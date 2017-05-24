На Каннському фестивалі антиукраїнський фільм зібрав близько 20 глядачів (відео)

На Каннському кінофестивалі показали антиукраїнський фільм "Україна в огні". Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Скандальний фільм американця Олівера Стоуна зображує Революцію гідності в традиціях російської пропаганди. Стрічку подивилося близько 20 осіб і ажіотажу не спостерігалося.

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На показі не було нікого з акторської або продюсерської групи.

Як повідомляв УНІАН, Україна поскаржиться на французький канал через пропагандистський фільм про Євромайдан.