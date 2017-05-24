Тіллерсон: Росія повернеться до G7 після відновлення суверенітету України - ЗМІ

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон підтвердив позицію його країни й решти членів «Великої сімки», що повернення Росії до цієї групи можливе тільки після того, як Москва відновить суверенітет України. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Коментуючи можливість повернення Росії до «Групи семи» журналістам у президентському літаку по дорозі до Брюсселя, Тіллерсон заявив: «Її виключили з групи через становище в Україні. Тому, щоб повернутися, вона має взятися за становище в Україні. Ми дуже чітко давали їй знати, що це означає: це означає просування з виконанням Мінських домовленостей і виконання їх, відновлення суверенітету України».

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При цьому держсекретар США додав: «Не думаю, що поки ці умови не будуть виконані, чи поки не буде якоїсь домовленості про те, як нам вправитися зі становищем в Україні, щоб це було прийнятно для самих українців і прийнятно для всіх членів «Групи семи», – я не очікую, що вона (Росія) будь-коли повернеться».

*** Росію прийняли до складу «Групи семи» промислово розвинених країн світу 1997 року, перетворивши це об’єднання на «Групу восьми», через політичну вагу Росії. Через економічну недорозвиненість Росію допускали тільки до політичних зустрічей, але не до економічних і фінансових.

«Група семи» відновилась у первісному складі (Велика Британія, Італія, Канада, Німеччина, США, Франція, Японія; в зустрічах також беруть участь керівники органів Євросоюзу) після виключення Москви через окупацію Криму і заяву про захоплення півострова до складу Росії в березні 2014 року.

У «Групі семи» вже не раз заявляли, що для можливого повернення Росії до складу об’єднання вона має виконати Мінські домовленості про врегулювання на сході України і відновити суверенітет України.