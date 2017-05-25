"Допомогла терористам перемогти": 23-річна Аріана Гранде натрапила на шквал критики після трагедії

Американська співачка Аріана Гранде, яка виступала на "Манчестер Арені" в день теракту, скасувала залишок свого європейського турне через трагедію. Як не дивно, цей вчинок не зустрів розуміння у значної частини її слухачів.

Гранде звинуватили в тому, що вона "прогнулася під терористів", повідомляє Mirror.

На наступний день після концерту на "Манчестер Арені" Гранде повинна була виступати на стадіоні в Лондоні.

B пам'ять про жертви теракту співачка скасувала цей концерт, а також всі наступні шоу, які вона повинна була дати в Європі в рамках нинішнього туру.

"Це просто поза. Дуже шкода, що Аріана Гранде виявилася такою слабкою. Хотів би я подивитися, як вона відвідує поранених фанатів в лікарні. Ось тоді можна було б сказати, що вона дійсно засуджує терористів", - написав один з користувачів Twitter.

"Скасування туру Гранде означає перемогу терористів", - зазначив інший блогер.

"Я все розумію, але скасовувати концерти в останній момент - це не справа", - заявив ще один інтернет-користувач.

Незважаючи на вал критичних повідомлень, 23-річна співачка свого рішення не змінила.

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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше в мережі вперше показали Аріану Гранде після теракту на концерті в Манчестері.

Співачка призупинила свій європейський тур Dangerous Woman на невизначений термін. Концерти Аріани Гранде, крім Великобританії, повинні були відбутися в таких країнах як Бельгія, Польща, Німеччина і Швейцарія.

За словами оточення співачки, зараз вона психологічно зламана і знаходиться в істериці після вибуху на її концерті в Манчестері, тому неготова виступати для кого небудь. Гранде та її команда переглянуть гастрольний графік, поки виконавиця не прийде до тями. В результаті вибуху на концерті в Манчестері загинули 22 людини.