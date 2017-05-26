У Бангладеш на вимогу мусульман демонтують статую Феміди біля суду

У Бангладеш почався демонтаж статуї грецької богині правосуддя біля комплексу верховного суду Бангладеш, яка викликала протести ісламістів. Віруючі кажуть, що Феміда ображає їхні релігійні почуття. Скульптор заявив, що погодився зі знесенням статуї заради підтримки миру. Про це пише Російська служба ВВС.Читайте також"Погані німці": Трамп поскаржився на засилля німецьких авто на американському ринку - ЗМІПоява Феміди викликала масові протести в столиці країни - місті Дакка. Ісламістські групи вимагали, щоб Феміду знесли до початку священного для мусульман місяця Рамадан. З точки зору мусульман, встановлення Феміди біля суду - прояв ідолопоклонства.

Феміда простояла біля верховного суду менше шести місяців. При цьому на скульптурі було сарі, а не давньогрецька сукня.

Видання зазначає, що прем'єр-міністр Шейх Хасіна погодилась на демонтаж після протестів, хоча ряд світських груп, у свою чергу, протестували проти знесення скульптури грецької богині правосуддя.

Аналітики побачили в подіях ознака зростаючої напруженості між ісламським консерватизмом і прихильниками ліберальних цінностей в Бангладеш.

При цьому в більшості країн грецька богиня Феміда, зображувана з зав'язаними очима та терезами в руках, вважається символом правосуддя.