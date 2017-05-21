Президент США Дональд Трамп закликав лідерів мусульманських країн до єдності у боротьбі з тероризмом.

Про це Трамп сказав у зверненні до лідерів мусульманських країн на саміті в Ер-Ріяді, передає «Голос Америки».

Трамп, який здійснює перше закордонне турне на посаді президента Сполучених Штатів, заявив, що США прагнуть створити коаліцію країн, «які розділяють спільну мету - викорінення екстремізму», і назвав цю боротьбу «битвою добра і зла».

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«Це не боротьба між різними віруваннями, різними конфесіями або різними цивілізаціями, - сказав президент. - Це битва між варварами-злочинцями, які хочуть зруйнувати людське життя, і порядними людьми всіх релігій, які хочуть її захистити».

Трамп, який добивається заборони на в'їзд в США громадянам шести країн з переважно мусульманським населенням, утримався від використання словосполучення «радикальний ісламський тероризм», хоча часто вживав його у виступах у США. Замість цього він закликав лідерів мусульманських держав чесно висловитися щодо «кризи ісламського екстремізму і ісламістських терористичних організацій, які він надихає».

«Америка - суверенна країна, і наш головний пріоритет - безпека наших громадян. Ми тут не для того, щоб повчати, не для того, щоб говорити іншим, як жити, що робити або чому поклонятися. Замість цього ми тут для того, щоб запропонувати партнерство, засноване на наших спільних інтересах і цінностях, на прагненні до кращого майбутнього для всіх нас», - наголосив Трамп.

«Ця промова знаменує собою істотну зміну в риториці президента США, якщо згадати такі його заяви в період передвиборчої кампанії, як «Америка перш за все» і заклики до заборони на в'їзд мусульман в Америку, а також наступні укази, покликані обмежити в'їзд до США кількість жителів шести країн з переважно мусульманським населенням», - зазначається у повідомленні.

Візит до Саудівської Аравії є безпрецедентним для першої закордонної поїздки президента США.