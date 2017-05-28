Іракські військові розпочали фінальний наступ у Мосулі

Іракські сили безпеки за підтримки США проводять масштабний наступ на останні квартали Мосула, які ще перебувають під контролем угруповання «Ісламська держава», як повідомляє "Радіо Свобода".

Агенція AP з посиланням на іракських військових повідомляє, що просування урядових військ уповільнюється через обстріли снайперів і нападів смертників. Про втрати наразі не повідомляють.

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Наступ розпочався наступного дня після того, як іракські повітряні сили розкидали листівки серед місцевих мешканців із закликом уникати людних передмість на північ під Старого міста, де в оточенні перебувають бойовики «Ісламської держави».

Іракські сили, підтримувані коаліцією на чолі зі США, у жовтні почали битву за звільнення Мосула, другого за величиною міста Іраку. Східна половина була відвойована на початку цього року, війська зіткнулися із запеклим опором у більш густонаселеному західному Мосулі.

Бойовики угруповання «Ісламська держава» захопили Мосул в 2014 році на хвилі взяття під контроль значних територій в Іраку і Сирії під час боїв проти урядових військ.