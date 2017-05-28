Іракські військові розпочали фінальний наступ у Мосулі
Наступ розпочався наступного дня після того, як іракські повітряні сили розкидали листівки серед місцевих мешканців із закликом уникати людних передмість на північ під Старого міста, де в оточенні перебувають бойовики «Ісламської держави».
Іракські сили безпеки за підтримки США проводять масштабний наступ на останні квартали Мосула, які ще перебувають під контролем угруповання «Ісламська держава», як повідомляє "Радіо Свобода".
Агенція AP з посиланням на іракських військових повідомляє, що просування урядових військ уповільнюється через обстріли снайперів і нападів смертників. Про втрати наразі не повідомляють.
Читайте такожСША визнали загибель ста мирних жителів в Мосулі від авіаудару
Наступ розпочався наступного дня після того, як іракські повітряні сили розкидали листівки серед місцевих мешканців із закликом уникати людних передмість на північ під Старого міста, де в оточенні перебувають бойовики «Ісламської держави».
Іракські сили, підтримувані коаліцією на чолі зі США, у жовтні почали битву за звільнення Мосула, другого за величиною міста Іраку. Східна половина була відвойована на початку цього року, війська зіткнулися із запеклим опором у більш густонаселеному західному Мосулі.
Бойовики угруповання «Ісламська держава» захопили Мосул в 2014 році на хвилі взяття під контроль значних територій в Іраку і Сирії під час боїв проти урядових військ.