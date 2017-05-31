ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у Кабулі

Бойовики ІДІЛ взяли на себе відповідальність за теракт в Кабулі. Про це повідомляє Al Mayаdeen.

"ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибух у Кабулі в результаті якого загинули десятки людей", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, кількість жертв вибуху в Кабулі збільшилася до 90 осіб. Терорист-смертник підірвав себе в замінованому автомобілі неподалік від посольства Німеччини в Кабулі. Крім німецького посольства, в цьому районі Кабула також знаходяться кілька дипломатичних представництв інших країн.