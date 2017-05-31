Кількість жертв вибуху в Кабулі збільшилася до 90 осіб
11:06, 31 травня 2017Світ
288 0
Також відомо про 380 поранених.
Місце вибуху в Кабулі / REUTERS
Кількість людей, загиблих в результаті вибуху біля посольства Німеччини в Кабулі зросла до 90. Про це повідомляє Pajhwok Afghan News з посиланням на інформацію джерел в сфері охорони здоров'я і безпеки.
Також, за інформацією агентства, в результаті вибуху були знищені і пошкоджені близько 50 автомобілів.
Читайте такожЛівійський осередок "Аль-Каїди" заявив про самоліквідацію
Як повідомляв УНІАН, терорист-смертник підірвав себе в замінованому автомобілі неподалік від посольства Німеччини в Кабулі. Крім німецького посольства, в цьому районі Кабула також знаходяться кілька дипломатичних представництв інших країн, тому конкретна мета нападу поки неясна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Теракт біля посольства Німеччини в Кабулі