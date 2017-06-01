В труні Леха Качиньського виявили рештки тіл ще двох осіб

В труні президента Польщі Леха Качиньського, який загинув при катастрофі Ту-154 під Смоленськом у 2010-му році, виявлені фрагменти тіл двох інших людей. Про це заявив заступник генерального прокурора країни Марек Пащонек, пише Rzeczpospolita.

Крім того, він повідомив, що прокуратура встановлює можливу провину російських медиків у зв'язку з похованням рештків жертв смоленської катастрофи у різних трунах, Росії направлений запит про правову допомогу.

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"Ведеться окремий розгляд про відповідальність російських медиків. Ми направили до Росії запит про правову допомогу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня 2010 року в результаті катастрофи польського президентського літака Ту-154М під Смоленськом загинули президент Польщі Лех Качинський з дружиною та 86 членів урядової делегації, а також члени екіпажу. Генеральна прокуратура Польщі висунула звинувачення на адресу російських диспетчерів і «третьої особи» в умисному провокуванні авіакатастрофи.