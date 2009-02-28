Бурджанадзе: війна з Росією відкинула Грузію на 15-20 років назад

Війна з Росією відкинула Грузію на 15-20 років назад.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловила екс-спікер парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ.

«Я оцінюю ситуацію як величезну трагедію для Грузинської держави і грузинського народу, оскільки ми реально були відкинуті серпневими подіями на 15–20 років назад, зараз навіть не з нуля доведеться починати будь-якому іншому уряду», - сказала Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

Вона зазначила, що крім того, що Південна Осетія і Абхазія були зайняті російськими військовими і на території країни з`явилися військові бази, інфраструктура Грузії була серйозно зруйнована і економіка зазнала значного удару. Окрім цього, країна втратила імідж надійного партнера, а перспектива одержати членство в НАТО була відкинута в невідоме майбутнє.

Н.БУРДЖАНАДЗЕ переконана, що такого катастрофічного розвитку подій можна було б уникнути, якби «мій президент» адекватно оцінював ситуацію, адекватно оцінював можливість реагування Росії і потужність російської військової машини, реальну готовність протистояти цій силі.

«Я однозначно вважаю, що наш уряд відповідає за те, що відбулося. Але це не означає, що ми виправдовуємо кроки, зроблені Росією. Навпаки, те, що зробила Росія – непробачно, реакція і дії Росії до і після військових дій були однозначно негативними. Але моя проблема - це дії мого уряду, який не зміг оцінити ці негативні дії і мету російської політики в даній ситуації, не зміг уберегти країну від катастрофічних наслідків прямого зіткнення з Росією», - сказала Н.БУРДЖАНАДЗЕ.